В результате аварии погиб один человек.

В Приамурье опрокинулся автобус с 48 пассажирами. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Инцидент произошел утром 16 октября в Свободненском районе. По предварительным данным ведомства, автобус столкнулся с автомобилем, в результате чего съехал с трассы и опрокинулся. Внутри транспортного средства находились 48 человек.

В результате ДТП погиб один человек. В пресс-службе Минздрава Амурской области добавили, что 14 человек госпитализировали. Из них 13 находятся в отделении травматологии в состоянии средней степени тяжести. Еще один попал в реанимацию в тяжелом состоянии. Сотрудниками полиции устанавливаются обстоятельства аварии.

Фото: Telegram / Амурский минтранс