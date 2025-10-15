Водитель автомобиля от медицинской помощи отказалась.

В Казани в ДТП погибли три человека. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

Инцидент произошел в ночь на 15 октября на Горьковском шоссе. По данным ведомства, девушка, находившаяся за рулем автомобиля Honda Accord, совершила наезд на световую опору освещения, после чего врезалась в бетонную опору дорожной развязки.

В результате аварии погибли три пассажира иномарки. Водитель автомобиля от медицинской помощи отказалась. По факту инцидента возбуждено уголовное дело. Расследование случившегося находится на контроле городской прокуратуры.

Видео: Telegram / Госавтоинспекция Казани