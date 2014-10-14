Полиция выясняет причины и обстоятельства аварии.

В Южно-Сахалинске в ДТП с тремя иномарками пострадала женщина. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Инцидент произошел 13 октября на улице Ударной. По предварительной информации, водитель Subaru Impreza наехал на стоящую Toyota Town Ace Noah и выехал на встречную полосу, где столкнулся с Nissan Presage. За рулем третьей иномарки находилась 27-летняя женщина.

В результате аварии пострадала водитель Nissan. Женщина получила телесные повреждения. Полиция выясняет причины и обстоятельства произошедшего ДТП.

Фото: Госавтоинспекция Сахалинской области