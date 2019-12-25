В Казани школьники и студенты погрузятся в строительные профессии: мастер-классы, цифровое ГТО и международные чемпионаты

С 13 по 15 мая в рамках XVII Международного экономического форума "Россия – исламский мир: KazanForum" пройдут 12 мастер-классов, основанных на современных технологиях строительной отрасли и ЖКХ. Участники смогут не только узнать о новых подходах, но и попробовать себя в деле — организаторы обещают полное погружение в строительные профессии. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Одно из ключевых событий — "Цифровое ГТО": тест на знание российского программного обеспечения в строительстве. Высокий результат принесёт абитуриентам дополнительные 5 баллов к ЕГЭ при поступлении в ведущие строительные вузы. Также запланированы международные чемпионаты на базе образовательной игры "ЖЭКА".

14 мая состоится круглый стол "Инженерные решения будущих строителей", где школьники и студенты из разных стран и городов представят собственные проекты и исследования.

Проект "Я – строитель будущего!" инициирован Общественным советом при Минстрое России. Он не имеет аналогов и направлен на повышение престижа строительных профессий и привлечение молодёжи в отрасль. Все подробности о мастер-классах и участии по ссылке.

Фото: сайт Общественного совета при Минстрое России