В Петербурге стартовала акция "Эстафета памяти", приуроченная к 81-й годовщине Победы
Сегодня, 17:09
В течение недели на посту будут стоять свыше 1 тыс. школьников.

В Петербурге стартовала региональная акция "Эстафета памяти", посвященная 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В течение недели на посту будут стоять свыше 1 тыс. школьников, пишет телеканал "Санкт-Петербург" 4 мая. 

Я думаю, что еще не все привыкли, что наше молодое поколение может именно от души выполнять свой долг в памяти о всех погибших во время Великой Отечественной войны, поэтому, когда видят, что дети разного возраста несут почетную вахту, для некоторых это просто удивительно. 

Михаил Уличев, начальник отдела методической работы и организации массовых мероприятий ГБНОУ "Балтийский берег" 

В финал соревнования прошли 12 команд, они заступят в караул в День Победы. Кроме того, акция организована в Кронштадте, Ломоносове, Колпино и Красном Селе.

Ранее мы рассказывали о том, что киностудия "Ленфильм" подготовила выставку "9 мая". 

Фото: Piter.TV 

