В Петербурге пройдут бесплатные показы военных фильмов к 9 Мая

Увидеть классику военного кинематографа можно будет в кинотеатрах "Родина", "Заневский", "Уран", "Дружба", "Фильмофонд" и "Восход".

В преддверии Дня Победы в Петербурге пройдет бесплатная акция: с 5 по 12 мая жители и гости города смогут посмотреть легендарные советские военные фильмы. Об этом проинформировали в пресс-службе городского Комитета по культуре.

В программу показов включены такие знаковые картины, как "Двадцать дней без войны", "На пути в Берлин", "Звезда", "Сочинение ко Дню Победы", "Освобождение", "Парень из нашего города", "Поезд милосердия", "Женя, Женечка и "катюша"".

Кинопоказы будут организованы на площадках по всему городу. Увидеть классику военного кинематографа можно будет в кинотеатрах "Родина", "Заневский", "Уран", "Дружба", "Фильмофонд" и "Восход".

Точное расписание сеансов уже доступно для ознакомления на портале "Культура Петербурга".

Ранее мы сообщили о том, что Пулково обслужит ветеранов в бизнес-зале бесплатно в честь Дня Победы.

Фото: Pxhere