Тела троих калининградцев нашли под окнами их квартиры

В том числе, трехлетнего мальчика.

В Калининграде погибли трое человек. Тела 70-летней матери, ее дочери и несовершеннолетнего внука нашли под окнами одного из многоэтажных жилых домов. На месте обнаружена предсмертная записка. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы пишет ТАСС.

О причинах случившегося официальных сообщений не было. По данным источника, семья жила на девятом этаже в съемной квартире. Известно, что записка принадлежит матери, по предварительной информации, она страдала психическим расстройством.

Ранее сообщалось, что в результате пожара в Москве погибли семь человек. Пожар вспыхнул на частной строительной площадке в районе Аэропорт. Для ликвидации последствий экстренные службы запрашивали помощь авиации. На месте работали 120 спасателей и 30 единиц техники. Мэр Москвы Сергей Собянин выражал свои соболезнования близким погибших.

