Бастрыкин заинтересовался нарушением прав ребенка-инвалида в Петербурге
Сегодня, 22:23
Девятилетняя девочка не получила жизненно важный препарат, начата проверка.

В Санкт-Петербурге проводится проверка по факту возможного нарушения прав ребенка-инвалида на получение необходимого медицинского обеспечения. Поводом стало обращение матери девятилетней девочки, которая сообщила о проблеме через приемную председателя Следственного комитета России.

По ее словам, несмотря на выданный в марте рецепт, ребенок до сих пор не обеспечен жизненно важным лекарственным препаратом. Обращения в профильные ведомства результата не дали.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю петербургского управления Павлу Выменцу представить доклад о ходе и итогах проверки, а также о мерах, предпринимаемых для решения ситуации.

В настоящее время Главное следственное управление СК России по Санкт-Петербургу проводит процессуальную проверку. Исполнение поручения и ход разбирательства находятся на контроле центрального аппарата ведомства.

Также Глава СК РФ Александр Бастыркин потребовал доложить о проверке информации о застройке территории "Сестрорецкого Курорта".  

Фото: Telegram / Следком

