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СК займется делом о застройке курорта в Сестрорецке
Сегодня, 18:40
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СК займется делом о застройке курорта в Сестрорецке

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Бастрыкин просит предоставить результаты проверки.

Глава СК РФ Александр Бастыркин потребовал доложить о проверке информации о застройке территории "Сестрорецкого Курорта". Об этом в понедельник, 9 января, рассказали в пресс-службе ведомства. 

Петербуржцы в Сети обсуждали закрытие санатория и возможные планы местных властей по застройке земли элитным жильем. После этого СК начал проверку. 

Ранее ребенок сломал ногу в батутном центре на Индустриальном. По словам родителей, пострадавшая упала на батуте в развлекательном центре.

Фото: Piter.tv

Теги: застройка, проверка, сестрорецк, ск рф
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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