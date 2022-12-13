СК займется делом о застройке курорта в Сестрорецке

Бастрыкин просит предоставить результаты проверки.

Глава СК РФ Александр Бастыркин потребовал доложить о проверке информации о застройке территории "Сестрорецкого Курорта". Об этом в понедельник, 9 января, рассказали в пресс-службе ведомства.

Петербуржцы в Сети обсуждали закрытие санатория и возможные планы местных властей по застройке земли элитным жильем. После этого СК начал проверку.

Ранее ребенок сломал ногу в батутном центре на Индустриальном. По словам родителей, пострадавшая упала на батуте в развлекательном центре.

Фото: Piter.tv