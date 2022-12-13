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Ребенок сломал ногу в батутном центре на Индустриальном
Сегодня, 10:20
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Ребенок сломал ногу в батутном центре на Индустриальном

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По словам родителей, пострадавшая упала на батуте в развлекательном центре.

Девочка сломала ногу во время занятий в батутном комплексе. Инцидент произошел на Индустриальном проспекте, 24.

По информации Piter.tv, четырехлетний ребенок попал в больницу 6 января в 18:45. У пациентки диагностировали перелом большой берцовой кости.

По словам родителей, пострадавшая упала на батуте в развлекательном центре. По факту случившегося полицейские проводят проверку.

Ранее на Piter.tv: Бастрыкин поручил провести проверку законности уничтожения Шуваловского леса в Петербурге.

Фото: Piter.tv

Теги: батутный центр, индустриальный проспет, полиция, ребенок сломал ногу
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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