Ребенок сломал ногу в батутном центре на Индустриальном

По словам родителей, пострадавшая упала на батуте в развлекательном центре.

Девочка сломала ногу во время занятий в батутном комплексе. Инцидент произошел на Индустриальном проспекте, 24.

По информации Piter.tv, четырехлетний ребенок попал в больницу 6 января в 18:45. У пациентки диагностировали перелом большой берцовой кости.

По словам родителей, пострадавшая упала на батуте в развлекательном центре. По факту случившегося полицейские проводят проверку.

Ранее на Piter.tv: Бастрыкин поручил провести проверку законности уничтожения Шуваловского леса в Петербурге.

Фото: Piter.tv