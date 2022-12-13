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Бастрыкин поручил провести проверку законности уничтожения Шуваловского леса в Петербурге
Сегодня, 20:40
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Бастрыкин поручил провести проверку законности уничтожения Шуваловского леса в Петербурге

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Отмечается, что суд отказал гражданам в признании данного решения чиновников незаконным.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку законности уничтожения Шуваловского леса в Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Активисты обратились к главе СК с просьбой о содействии в сохранении леса в Приморском районе города. Ранее эта территория относилась к природной зоне, затем ее передали под жилую стройку, из-за которой деревья будут уничтожены. Отмечается, что суд отказал гражданам в признании данного решения чиновников незаконным.

Проверку по этому вопросу проводит управление СК по Петербургу. Бастрыкин поставил ее на контроль в центральном аппарате ведомства, а также поручил исполняющей обязанности руководителя Марине Парастаевой представить подробный доклад о ее предварительных и окончательных результатах.

Ранее сообщалось, что Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах травмы ребенка в московском метро.

Ранее мы сообщали, что в Мурино полицейские задержали мужчину за поножовщину.

Фото: Piter.tv

Теги: александр бастрыкин, следственный комитет россии, уничтожение, шуваловский лес
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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