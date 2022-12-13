В Мурино полицейские задержали мужчину за поножовщину

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Полицейские задержали мужчину за поножовщину в Мурино. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел в ночь на 7 января у дома на Воронцовском бульваре. В полицию Всеволожского района поступило сообщение о драке во дворе.

В ходе конфликта один из мужчин взялся за нож и нанес ранения другому мужчине в спину. Сотрудники полиции оперативно выехали на место происшествия. Пострадавшего госпитализировали, нанесшего ножевые ранения задержали и доставили в отделение. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Бастрыкин запросил доклад об издевательствах над подростком в Петербурге.

Фото: Piter.tv