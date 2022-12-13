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Бастрыкин запросил доклад об издевательствах над подростком в Петербурге
Сегодня, 17:26
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Бастрыкин запросил доклад об издевательствах над подростком в Петербурге

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Подросток обратился в больницу с многочисленными ушибами.

Председатель СК России Александр Бастрыкин запросил доклад об издевательствах над 13-летним подростком в Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе комитета.

Мать пострадавшего ребенка распространила информацию о том, что ее сына похитили неизвестные люди. Она также отметила, что те издевались над подростком. Причиной стал возникший конфликт. Подросток обратился в больницу с многочисленными ушибами.

Также в ведомстве отметили, что разбираться в ситуации назначили исполняющую обязанности руководителя главного следственного управления СК по Петербургу Марину Парастаеву.

Ранее мы сообщали, что в Мурино мужчина напал на сотрудника автомойки с ледорубом.

Фото: Piter.tv

Теги: александр бастрыкин, издевательства, подросток, санкт-петербург, следственный комитет россии
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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