Пострадавший намерен обратиться в полицию.

В Мурино мужчина напал на сотрудника автомойки с ледорубом. Об этом сообщает Telegram-канал "Mash на Мойке".

Инцидент произошел на Воронцовском бульваре. Сообщается, что злоумышленник уже посещал автомойку полтора месяца назад и уже тогда был агрессивно настроен по отношению к ее сотрудникам. На днях он вернулся и напугал одну из сотрудниц, за которую вступился 51-летний отец.

В ходе конфликта мужчина схватил ледоруб и напал на сотрудника автомойки. Пострадавший намерен обратиться в полицию. Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося.

Ранее в Петербурге задержали мужчину после попытки украсть из магазина конфеты.

Фото: Piter.tv