В Кингисеппском районе пациент с ножом напал на 66-летнего мужчину

В поселке Неппово пациент получил ножевые ранения во время конфликта.

В Кингисеппском районе Ленинградской области задержали 62-летнего мужчину по подозрению в причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Сообщение о происшествии в медицинском учреждении поселка Неппово поступило в полицию 7 октября. По предварительным данным, между пациентами внезапно возник конфликт, во время которого один из мужчин нанес другому ножевые ранения.

Сотрудники уголовного розыска прибыли на место и задержали предполагаемого нападавшего. Пострадавшему 66 лет. С травмами живота и груди его доставили в больницу в состоянии средней тяжести.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. В отношении подозреваемого избрали меру процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти пьяный водитель без прав пытался скрыться от полиции и был задержан после стрельбы по колесам.

Фото: Piter.TV