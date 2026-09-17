В Ленобласти пьяный водитель без прав пытался скрыться от полиции и был задержан после стрельбы по колесам

В отношении рецидивиста составлены четыре административных протокола: за вождение в состоянии опьянения, отказ остановиться по требованию сотрудников полиции, управление незарегистрированным транспортным средством с техническими неисправностями, а также за отсутствие прав.

Сотрудники ДПС ГИБДД в Выборгском районе Ленинградской области попытались остановить автомобиль ВАЗ-21150 для проверки документов. Однако 22-летний водитель проигнорировал световые и звуковые сигналы, увеличил скорость и попытался скрыться, создав угрозу безопасности других участников движения.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, в ходе преследования в поселке Кирилловское один из полицейских на основании Федерального закона "О полиции" произвел предупредительный выстрел в воздух, а затем открыл огонь по колесам преследуемого автомобиля. После этого нарушитель свернул в лесополосу, но был задержан.

Выяснилось, что за рулем находился житель поселка Кузьминское, ранее уже привлекавшийся к административной ответственности за управление машиной без водительского удостоверения. В отношении рецидивиста составлены четыре административных протокола: за вождение в состоянии опьянения, отказ остановиться по требованию сотрудников полиции, управление незарегистрированным транспортным средством с техническими неисправностями, а также за отсутствие прав. Лихач доставлен в отдел полиции и помещен в камеру административно-задержанных.

Ранее мы сообщили о том, что полиция задержала подозреваемого в жестоком избиении на Российском проспекте.

Видео: пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти

