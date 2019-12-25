Полиция задержала подозреваемого в жестоком избиении на Российском проспекте

Выяснилось, что 38-летний мужчина с криминальным прошлым нанес тяжелые травмы своему 55-летнему оппоненту.

Вечером 13 сентября в полицию Невского района поступил звонок от очевидца, сообщившего о массовой драке у дома 14 по Российскому проспекту. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

В ходе проверки правоохранители установили обстоятельства конфликта. Выяснилось, что 38-летний мужчина с криминальным прошлым нанес тяжелые травмы своему 55-летнему оппоненту. Пострадавшего госпитализировали в медицинское учреждение в тяжелом состоянии.

Благодаря оперативно-розыскным мероприятиям силовики смогли быстро выйти на след злоумышленника. В тот же день, около 23:00, подозреваемый был задержан неподалеку от места происшествия. В отношении мужчины составлен административный протокол за мелкое хулиганство (ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ), после чего он был помещен в камеру для задержанных лиц.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту нанесения тяжкого вреда здоровью.

Ранее мы сообщили о том, что возбуждено дело об убийстве после обнаружения тела мужчины с ножевым ранением на Маршала Захарова.

Фото: Piter.TV