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В Петербурге 1000 человек приняли участие во Всероссийском дне ходьбы
Вчера, 19:35
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В Петербурге 1000 человек приняли участие во Всероссийском дне ходьбы

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Петербуржцы отметили День ходьбы стартами на 3 и 5 километров.

В Московском парке Победы в Петербурге прошли старты, приуроченные ко Всероссийскому дню ходьбы и Дню пожилого человека. Участие в мероприятии приняли 1000 человек, сообщил вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.

Большинство участников составили горожане "серебряного возраста". Для них организовали дистанции протяженностью 3 и 5 километров.

Мероприятие прошло в рамках проекта "Серебряный возраст", который входит в губернаторскую программу "Десять приоритетов развития".

 Ранее мы сообщили о том, что Роспотребнадзор рассказал жителям Петербурга, чем полезна ходьба.

Фото: Unsplash (Kait Miller)

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Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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