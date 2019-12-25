В Петербурге 1000 человек приняли участие во Всероссийском дне ходьбы

Петербуржцы отметили День ходьбы стартами на 3 и 5 километров.

В Московском парке Победы в Петербурге прошли старты, приуроченные ко Всероссийскому дню ходьбы и Дню пожилого человека. Участие в мероприятии приняли 1000 человек, сообщил вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.

Большинство участников составили горожане "серебряного возраста". Для них организовали дистанции протяженностью 3 и 5 километров.

Мероприятие прошло в рамках проекта "Серебряный возраст", который входит в губернаторскую программу "Десять приоритетов развития".

Ранее мы сообщили о том, что Роспотребнадзор рассказал жителям Петербурга, чем полезна ходьба.

Фото: Unsplash (Kait Miller)