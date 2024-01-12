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Роспотребнадзор рассказал жителям Петербурга, чем полезна ходьба
Сегодня, 19:32
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Роспотребнадзор рассказал жителям Петербурга, чем полезна ходьба

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Прогулки бережны для суставов, в отличие от бега.

В пресс-службе Роспотребнадзора по Петербургу и Ленобласти рассказали, чем полезна ходьба. 

Прогулки бережны для суставов, в отличие от бега, отлично поддерживают форму и подходят почти всем. Рекомендуется стремиться к дистанции в 10 тыс. шагов в день, идеальная скорость ходьбы – 4-5 км/ч.

Выбирайте удобную, дышащую обувь – ваши ноги скажут спасибо! Даже если в Петербурге и Ленобласти сегодня идут дожди, надевайте непромокаемую обувь, берите зонт, и вперед! Капли дождя – не помеха движению! 

Пресс-служба Роспотребнадзора по Петербургу и Ленобласти 

Еще можно менять маршруты и заменять короткие поездки на прогулки. 

Ранее мы рассказывали о том, что фестиваль "Паруса Кронштадта" пройдет 21 июня. 

Фото: Piter.TV 

Теги: прогулки, ходьба
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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