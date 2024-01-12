Роспотребнадзор рассказал жителям Петербурга, чем полезна ходьба

Прогулки бережны для суставов, в отличие от бега.

В пресс-службе Роспотребнадзора по Петербургу и Ленобласти рассказали, чем полезна ходьба.

Прогулки бережны для суставов, в отличие от бега, отлично поддерживают форму и подходят почти всем. Рекомендуется стремиться к дистанции в 10 тыс. шагов в день, идеальная скорость ходьбы – 4-5 км/ч.

Выбирайте удобную, дышащую обувь – ваши ноги скажут спасибо! Даже если в Петербурге и Ленобласти сегодня идут дожди, надевайте непромокаемую обувь, берите зонт, и вперед! Капли дождя – не помеха движению! Пресс-служба Роспотребнадзора по Петербургу и Ленобласти

Еще можно менять маршруты и заменять короткие поездки на прогулки.

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Фото: Piter.TV