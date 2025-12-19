Прогулки по замерзшим каналам Петербурга стали модным городским развлечением

МЧС предупреждает об опасности выхода на лед на реках и каналах Северной столицы.

Сильные морозы привели к образованию льда на городских водоемах Санкт-Петербурга. Фонтанка, Мойка и другие каналы временно покрылись ледяной коркой, что привлекло внимание горожан. Жители выходят на лед для прогулок, катания на коньках и съемки фото и видео для социальных сетей.

В сети активно публикуются кадры с подписями "со льдов Северной столицы". Контент быстро набирает просмотры. Для части горожан такие выходы на лед стали формой городского досуга. МЧС напоминает, что выход на лед в Санкт-Петербурге официально запрещен. Решением комиссии по чрезвычайным ситуациям установлен запрет выхода на лед Финского залива и внутренних водоемов с 4 декабря 2025 года по 25 января 2026 года, а также с 16 марта по 13 апреля. На Неве, ее притоках, реках и каналах города запрет действует на протяжении всего зимнего сезона.

В ведомстве отмечают, что лед в городской черте формируется неравномерно. Повышенную опасность представляют участки под мостами, зоны судоходных фарватеров, места с течением, выходами сточных вод и техническими сооружениями. Даже при устойчивых морозах толщина льда может оставаться недостаточной.

Ранее синоптик Колесов показал, как замерзает Ладожское озеро.

Фото: pxhere