Синоптик Колесов показал, как замерзает Ладожское озеро

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов показал 2 февраля, как замерзает акватория Ладожского озера. Кроме того, специалист в целом объяснил это явление.

Вчера день был морозный, но без облаков на огромной территории, поэтому получился удачный снимок со спутника. Все можно рассмотреть: и оставшуюся незамерзшей небольшую часть озера на северо-западе акватории, и парение в виде облаков с этой открытой части, и подвижки льда в виде трещин под действием восточного ветра.

Александр Колесов, синоптик