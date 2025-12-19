Синоптик Колесов показал, как замерзает Ладожское озеро

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов показал 2 февраля, как замерзает акватория Ладожского озера. Кроме того, специалист в целом объяснил это явление.
Вчера день был морозный, но без облаков на огромной территории, поэтому получился удачный снимок со спутника. Все можно рассмотреть: и оставшуюся незамерзшей небольшую часть озера на северо-западе акватории, и парение в виде облаков с этой открытой части, и подвижки льда в виде трещин под действием восточного ветра.
Александр Колесов, синоптик
На Финском заливе процесс аналогичен.
Ранее на Piter.TV: в Петербурге 1 февраля средняя температура составила -16,7 градусов.
Фото: Telegram / Александр Колесов. О погоде в Петербурге
