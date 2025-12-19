  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Синоптик Колесов показал, как замерзает Ладожское озеро
Сегодня, 13:04
125
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Синоптик Колесов показал, как замерзает Ладожское озеро

0 0

На Финском заливе процесс аналогичен.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов показал 2 февраля, как замерзает акватория Ладожского озера. Кроме того, специалист в целом объяснил это явление. 

Вчера день был морозный, но без облаков на огромной территории, поэтому получился удачный снимок со спутника. Все можно рассмотреть: и оставшуюся незамерзшей небольшую часть озера на северо-западе акватории, и парение в виде облаков с этой открытой части, и подвижки льда в виде трещин под действием восточного ветра. 

Александр Колесов, синоптик 

На Финском заливе процесс аналогичен. 

Ранее на Piter.TV: в Петербурге 1 февраля средняя температура составила -16,7 градусов. 

Фото: Telegram / Александр Колесов. О погоде в Петербурге 

Теги: александр колесов, ладожское озеро
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии