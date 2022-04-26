В Ленобласти представили план по сохранению Ладожского озера

Проект "Чистая Ладога", поддержанный президентом, объединит усилия нескольких регионов. В рамках программы планируется модернизировать очистные сооружения и создать особо охраняемые природные территории.

В Ленинградской области на совещании экологических советов двух регионов представили план по сохранению Ладожского озера. Проект "Чистая Ладога" получил поддержку президента и объединит усилия нескольких субъектов для обеспечения экологического благополучия водоема.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко рассказал об основных направлениях работы. По его словам, проект включает мониторинг состояния водного ресурса. В акватории Ладожского озера уже функционируют 16 станций, которые отслеживают гидрометеорологические, гидрохимические и гидробиологические показатели.

Глава региона отметил, что ключевыми приоритетами программы станут определение целевых показателей, разработка технологий для их достижения, очистка водных объектов, модернизация очистных сооружений, а также создание особо охраняемых природных территорий для охраны вод Ладоги.

К проекту уже присоединились Санкт-Петербург, Республика Карелия и Новгородская область. Морской совет Ленобласти также намерен стать активным участником инициативы. Губернатор поставил задачу оперативно оформить "Чистую Ладогу" в комплексную программу, включающую наблюдение, хозяйственное использование и снижение негативного экологического воздействия.

Последний масштабный мониторинг состояния Ладоги публиковался 15 лет назад, а сами исследования проводились еще раньше. Теперь планируется регулярное обновление данных и разработка конкретных мер по улучшению экологической ситуации.

Фото: пресс-служба администрации Санкт‑Петербурга