Петербург впервые может получить четко очерченную природную границу

Петербург может впервые получить четко определенную природную границу, которая законодательно ограничит строительство и промышленное освоение лесов. Законодательное собрание города одобрило изменения в Экологический кодекс. Согласно документу, правительство Петербурга будет согласовывать с федеральным правительством создание и изменение границ лесопаркового зеленого пояса вокруг города, сообщает "Вечерний Санкт-Петербург".

Этот пояс станет зоной с ограниченным режимом природопользования. В него войдут леса, водные объекты и природные ландшафты, которые формируют единую экологическую систему и выполняют важные природоохранные функции.

Федеральный закон "Об охране окружающей среды" уже позволяет создавать такие пояса вокруг городов федерального значения. Новый региональный законопроект уточняет порядок действий: кто готовит документы, как устанавливаются границы и где публикуется официальная информация.

Площадь пояса составит 172 тысячи гектаров. Из них около 22 тысяч гектаров находятся в черте Петербурга, в основном в Курортном районе, а остальные 150 тысяч — в Ленинградской области. Зона затронет Выборгский, Всеволожский, Кировский, Тосненский, Ломоносовский районы и Гатчинский округ.

Пояс обеспечит право людей на благоприятную окружающую среду. Здесь будут запрещены сплошные рубки, строительство ферм, размещение скотомогильников, складов ядохимикатов и разработка месторождений, пояснил член комиссии ЗакСа Андрей Алескеров. По его словам, зеленый пояс станет естественным фильтром воздуха и сохранит среду обитания животных. Он также усилит рекреационный потенциал города и области.

Критики опасаются, что границы пояса могут быть изменены в будущем. Однако представители Всероссийского общества охраны природы заверили: процедура изменения границ будет прозрачной и исключит любые внешние влияния.

Экологи считают, что единый режим управления позволит быстрее включать в состав пояса новые ценные территории, например, водно-болотные угодья.

