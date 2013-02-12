Петербуржцам рассказали, можно ли высосать яд после укуса гадюки

Известный биолог Павел Глазков рассказал, как действовать при укусе гадюки, в эфире радио Sputnik Санкт-Петербург. В первые 40 секунд после укуса он рекомендует попробовать отсосать яд.

По словам эксперта, это абсолютно безопасно: змеиный яд опасен только при попадании в кровь. В слюне человека содержатся щелочные компоненты, которые нейтрализуют токсин. Поэтому даже при наличии ранок во рту отравиться невозможно.

Глазков также отметил, что укус гадюки оставляет две характерные точки. После происшествия важно пить много воды. Смертельные случаи крайне редки — примерно один на 10 тысяч — и обычно связаны с сильной аллергией. Для профилактики рекомендуется сразу принять антигистаминный препарат.

