В Ленобласти встречены первые гадюки

Во Всеволожском районе Ленобласти известный биолог Павел Глазков встретил первых гадюк. Пять змей грелись на солнце на побережье Ладоги.

Эти животные холоднокровны, температура их тела равна температуре окружающей среды. Гадюки пробуждаются при показателе в +10 градусов. В Петербурге вид занесен в Красную книгу города.

Итак, змеи проснулись. Будьте внимательны и осторожны! Особенно следите за детьми и не отпускайте с поводка своих домашних питомцев. Змеи нашего региона неагрессивные и первыми не нападают. При встрече с человеком они пытаются уползти или сворачиваются в кольцо и начинают громко шипеть. Змея попытается укусить человека, если к ней неожиданно приблизились или пробуют взять в руки. Павел Глазков, биолог

Фото: Telegram / Каждой твари по паре