Сегодня, 10:07
Под Петербургом засняли речную выдру, которая умывалась снегом

Эти водные хищники, занесенные в Красную книгу, встречаются даже в Петербурге.

В Выборгском районе Ленобласти засняли водные процедуры речной выдры. Она умывалась снегом, сообщил известный биолог Павел Глазков. 

Видовое название животному дали неслучайно, поскольку чаще всего выдры обитают именно на реках. 

Животное ведет себя довольно беспокойно: похоже, это самка, и она старается оставить у своей норы как можно больше следов, чтобы привлечь жениха, ведь и у выдр сейчас в разгаре брачное время. 

Павел Глазков, биолог 

Ранее на Piter.TV: в Ленобласти видеоловушка засняла ночного хорька. 

Видео, фото: Telegram / Каждой твари по паре (Кристина Кашкарова) 

Теги: выборгский район, речная выдра
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

