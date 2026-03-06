Под Петербургом засняли речную выдру, которая умывалась снегом

В Выборгском районе Ленобласти засняли водные процедуры речной выдры. Она умывалась снегом, сообщил известный биолог Павел Глазков.

Видовое название животному дали неслучайно, поскольку чаще всего выдры обитают именно на реках.

Животное ведет себя довольно беспокойно: похоже, это самка, и она старается оставить у своей норы как можно больше следов, чтобы привлечь жениха, ведь и у выдр сейчас в разгаре брачное время.

Павел Глазков, биолог