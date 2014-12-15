  1. Главная
Сегодня, 8:10
В Ленобласти видеоловушка засняла ночного хорька

Вероятнее всего, на кадрах самец, и ему сейчас не до мышей: у хорьков начался гон.

Сотрудники Нижне-Свирского государственного заповедника засняли накануне в Ленобласти ночного хищника – лесного хорька. Обычно эти зверьки спят по 18 часов в сутки, а в остальное время охотятся на мышевидных грызунов, рассказал известный биолог Павел Глазков. 

Вероятнее всего, на кадрах самец, и ему сейчас не до мышей: у хорьков начался гон.

Похоже, наш герой обнаружил след невесты и теперь оставшееся время бодрствования он однозначно посвятит поиску самки. 

Павел Глазков, биолог 

Ранее на Piter.TV: ястреб-перепелятник объявился в усадьбе Сосновка. 

Видео, фото: пресс-служба Нижне-Свирского заповедника 

