В Ленобласти видеоловушка засняла ночного хорька

Вероятнее всего, на кадрах самец, и ему сейчас не до мышей: у хорьков начался гон.

Сотрудники Нижне-Свирского государственного заповедника засняли накануне в Ленобласти ночного хищника – лесного хорька. Обычно эти зверьки спят по 18 часов в сутки, а в остальное время охотятся на мышевидных грызунов, рассказал известный биолог Павел Глазков.

Вероятнее всего, на кадрах самец, и ему сейчас не до мышей: у хорьков начался гон.

Похоже, наш герой обнаружил след невесты и теперь оставшееся время бодрствования он однозначно посвятит поиску самки. Павел Глазков, биолог

Ранее на Piter.TV: ястреб-перепелятник объявился в усадьбе Сосновка.

Видео, фото: пресс-служба Нижне-Свирского заповедника