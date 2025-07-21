Ястреб-перепелятник объявился в усадьбе Сосновка

Зимой увидеть перепелятника удаётся редко, поскольку большинство особей отправляются на зимовку в западноевропейские страны.

Увлечённая природой жительница Петербурга Людмила Горбунова запечатлела в усадьбе Сосновка необычного гостя — ястреба-перепелятника, известного среди местных пернатых своей охотой на мелких птиц вроде воробьев, синиц и голубей. Как уточнил известный биолог Павел Глазков в своем Telegram-канале "Каждой твари по паре", несмотря на скромные размеры, сопоставимые с обыкновенным голубем, эта птица обладает всеми качествами опытного охотника.

Зимой увидеть перепелятника удаётся редко, поскольку большинство особей отправляются на зимовку в западноевропейские страны. Однако некоторым особям удаётся задержаться в наших краях, добавил биолог.

Удивительная способность поворачивать голову почти на полный круг — примерно на 360 градусов — стала ещё одной яркой особенностью, которую успела зафиксировать камера. Как и многие другие хищники, сидя в засаде, ястреб сохраняет неподвижность тела, активно вращая лишь головой, внимательно наблюдая за потенциальной добычей.

Фото и видео: Telegram / Каждой твари по паре (Людмила Горбунова)