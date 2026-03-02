Фотоловушка запечатлела семейную пару бобров в Ленобласти

Бобры формируют пары на всю жизнь и стремятся действовать совместно, будь то строительство жилища или забота о потомстве.

Фотоловушка запечатлела семейную пару бобров, занятую спиливанием дерева в одном из лесов Выборгского района Ленинградской области. Как сообщает известный биолог Павел Глазков в своем Telegram-канале "Каждой твари по паре", бобры формируют пары на всю жизнь и стремятся действовать совместно, будь то строительство жилища или забота о потомстве.

Во время появления детёныша отец аккуратно переносит новорожденного малыша в уютное гнездо, устланное мягкой травой. Детёныши у бобров обычно рождаются ближе к концу весеннего периода, уточнил специалист.

Павел Глазков обращает внимание на значимость хвоста в жизни животного: помимо роли руля при плавании, он служит сигнальным инструментом — ударом хвоста по воде зверёк предупреждает сородичей об угрозе. При родах самки используют хвост как дополнительную точку опоры, а при валке деревьев он становится дополнительной опорой, обеспечивающей устойчивость.

Фото и видео: Telegram / Каждой твари по паре (Кристина Кашкарова)

