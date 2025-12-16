В Самаре при пожаре в многоэтажке погибли два человека

Пожар вспыхнул в многоквартирном доме на улице XXII Партсъезда в Самаре утром 15 июня. Погибли два человека, сообщил пресс-служба регионального Следственного комитета.
Там произошел хлопок бытового газа. Сотрудники МЧС локализовали возгорание на площади 300 квадратных метров.
В результате пожара два человека получили несовместимые с жизнью травмы. Кроме того, пятеро жильцов, в том числе детей, пострадали во время пожара. Их доставили в больницу.
По данным ведомства, в доме были повреждены 24 квартиры. Часть жильцов разместили в пунктах временного размещения, другие уехали к родственникам.
Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.
Ранее в Самаре сгорело трехэтажной здание с мансардой. На месте пожара обнаружили тела четырех погибших.
Видео: прокуратура Самарской области.
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