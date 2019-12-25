Ранее из здания удалось спасти четырех человек.

На месте пожара в Самаре нашли тела четырех погибших. Об этом рассказали журналисты "РИА Новостей" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону. Спасатели рассказали, что жертвы обнаружены в здании, где ранее также были зарегистрированы пострадавшие.

О возгорании в Железнодорожном районе города сообщили очевидцы около 08:24 по местному времени (07:24 по московскому времени). Пожарные установили, что загорелось трехэтажной здание с мансардой. В общей сложности пострадало помещение на площади 150 квадратных метров. Огонь удалось локализовать в 09:41 (08:41 по Москве) по площади в 500 квадратных метров.

На данный момент согласно предварительным данным известно, что пожар мог возникнуть из-за неисправной электропроводки.

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Фото: Piter.tv