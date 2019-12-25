В Самаре роженицу подозревают в покушении на убийство новорожденного

В Самаре в отношении женщины 1986 года рождения следственными органами возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство новорожденного".
Сообщается, что подозреваемая родила самостоятельно дома живого ребенка, положила малыша в пакет и ушла. Младенца обнаружила родственница роженицы, которая принесла продукты. Она вызвала скорую и полицию.
Роженица заявила, что ей показалось, что ребенок родился мертвым. Сейчас малыш в больнице, за его жизнь и здоровье борются медики.
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Фото: СУ СК РФ по Самарской области
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