В Самарской области в пожаре погибли женщина и маленький ребенок

Еще один ребенок госпитализирован в больницу.

В Самарской области во время пожара погибли женщина и маленький ребенок.

РИА Новости сообщает, что незадолго до полуночи накануне в Шигонском районе загорелся частный дом. Огнеборцам потребовалось несколько часов для полной ликвидации пожара. В 4 часа 40 минут по местному времени пожарным удалось потушить пожар на площади 200 квадратных метров.

В пожаре погибли женщина 1975 года рождения и ребенок 2017 года рождения. Девочка 2007 года рождения доставлена в больницу. По предварительным данным пожар возник из-за неисправности печного оборудования. Следственные органы по факту пожара и гибели двух человек проводят проверку.

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