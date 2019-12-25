Житель Хакасии случайно сжег приятеля при заправке триммера

Уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности" расследовано и передано в суд.

В Хакасии мужчина пойдет под суд за смерть друга.

Следственные органы СКР по Республике Хакасии и Красноярскому краю сообщают о завершении расследования уголовного дела по статье "Причинение смерти по неосторожности" в отношении 33-летнего жителя города Черногорска.

По версии следствия обвиняемый со своим 30-летним другом приехали в Саяногорск на подработку. В один из дней приятели выпили, после чего пострадавший отправился спать. Обвиняемый стал заправлять триммер и пролил бензин. От печки горючая жидкость вспыхнула и все вокруг загорелось.

Обоих мужчин с тяжелыми ожогами доставили в больницу, где через 2 недели 30-летний мужчина скончался. У него обгорело 90% тела.

На данный момент уголовное дело с обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.

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