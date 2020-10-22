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В Иркутской области в ДТП с маршруткой и грузовиком пострадали 6 человек

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Двоим пострадавшим потребовалась госпитализация. Водитель не пострадал.

Сегодня утром, 22 октября, на трассе "Вилюй" в Иркутской области столкнулись грузовик и маршрутный автобус "Форд".

Авария произошла в Братске на 228 километре трассы "Вилюй" около 6 часов 30 минут по местному времени. На трассе столкнулись попутные грузовик с прицепом и микроавтобус "Форд" с 12 пассажирами.

В результате ДТП пострадали 6 человек из маршрутки. Пострадавшие все пассажиры, водитель не пострадал. Среди пострадавших 5 мужчин в возрасте от 36 до 54 лет и 29-летняя девушка, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД. Двум пострадавшим потребовалась госпитализация, остальным показано амбулаторное лечение.

Судя по опубликованному видео в социальных сетях от очевидца, микроавтобус врезался на ходу в попутный большегруз.

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Видео: ВК, ДТП 38RUS Иркутск

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Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости России,

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