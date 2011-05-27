В ДТП с грузовиком в Ленобласти погиб водитель “Нивы”

Пожилой мужчина не справился с управлением и выскочил на встречку.

В Кировском районе Ленинградской области произошло ДТП со смертельным исходом. 14 декабря в 20:20 на 76-м километре Мурманского шоссе столкнулись автомобиль "Нива" и грузовой автомобиль "Мерседес Акторс" с прицепом. В результате аварии водитель легкового автомобиля погиб.

По предварительным данным, предоставленным Госавтоинспекцией, водитель "Нивы" не справился с управлением, машину занесло, и она выехала на встречную полосу прямо под колёса многотонного грузовика. 69-летний водитель скончался на месте происшествия, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

В настоящее время полиция проводит проверку по факту ДТП, выясняются все обстоятельства произошедшего.

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Фото: Piter.TV