После пьяного ДТП в Касимово на отца пострадавшей девочки завели уголовное дело

В результате ДТП пострадала его 10-летняя дочь.

В Ленинградской области возбуждено уголовное дело против 37-летнего мужчины, устроившего ДТП в состоянии алкогольного опьянения, в результате которого серьёзно пострадала его 10-летняя дочь.

В субботу, 14 декабря, в 11:48 в полицию Всеволожского района поступило сообщение о ДТП в деревне Касимово. На месте происшествия было установлено, что водитель автомобиля Toyota RAV4, двигаясь по 2-му Прибрежному проезду возле дома 1, не справился с управлением и съехал в кювет, после чего врезался в столб.

В результате ДТП пострадала дочь водителя, которая находилась на заднем сиденье автомобиля, пристегнутая ремнем безопасности. Ребенок был госпитализирован в тяжелом состоянии, отметили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По результатам медицинского освидетельствования в крови водителя было обнаружено 0,555 мг алкоголя на литр крови. Выяснилось, что мужчина сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Подозреваемый задержан.

Ранее Piter.TV сообщал, что один человек погиб и четверо пострадали в ДТП с рейсовым автобусом в Ленобласти.

Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области