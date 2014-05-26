Один человек погиб и четверо пострадали в ДТП с рейсовым автобусом в Ленобласти

В результате лобового столкновения 32-летний водитель легковушки скончался на месте.

Полиция проводит проверку обстоятельств ДТП со смертельным исходом, произошедшего накануне на автодороге "Санкт-Петербург — Ручьи". В 15:40 в полицию поступило сообщение о столкновении рейсового автобуса и легкового автомобиля.

По предварительным данным, автомобиль Opel Astra выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с автобусом "ПАЗ", следовавшим по маршруту № 677 "Сосновый бор — п. Котельский".

В результате ДТП 32-летний водитель легковушки скончался на месте. В автобусе пострадали четыре человека, включая 12-летнего ребёнка. Все пострадавшие были госпитализированы. Их состояние оценивается как удовлетворительное.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Ленобласти женщина ранила ножом мужчину после спора из-за собаки.

Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области