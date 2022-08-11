В Ленобласти женщина ранила ножом мужчину после спора из-за собаки

Инцидент произошел около полуночи.

Полиция Всеволожского района Ленинградской области разыскивает женщину, подозреваемую в нанесении ножевого ранения мужчине в поселке Кузьмоловский. Инцидент произошел около полуночи 14 декабря у дома №2 по Железнодорожной улице.

В полицию поступило сообщение о том, что мужчина получил ножевое ранение в живот. Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили 30-летнего пострадавшего. Предварительно установлено, что между ним и неизвестной женщиной произошёл словесный конфликт из-за её собаки, которую мужчина хотел погладить. В ходе ссоры женщина нанесла мужчине ножевое ранение.

Пострадавший был госпитализирован в тяжелом состоянии. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Полиция разыскивает подозреваемую.

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Фото: Piter.TV