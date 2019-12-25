Уход за деревьями и газонами в Петербурге подешевел на 12,5 %.

В Петербурге объявили конкурсы на содержание зеленых насаждений в 18 районах города. Общая начальная стоимость закупок составляет 6,3 млрд рублей. Это на 900 млн рублей, или 12,5 %, меньше прошлогоднего показателя в 7,2 млрд рублей. Об этом сообщает "Деловой Петербург".

Заказчиком выступает ГКУ "Центр комплексного благоустройства". Подрядчикам предстоит ухаживать за деревьями, кустарниками и газонами, убирать мусор, ремонтировать дорожки и оформлять цветники. Работы будут выполнять в четыре этапа, завершить исполнение контрактов необходимо до начала 2028 года. Заявки на участие в конкурсах принимают до 30 ноября.

Эксперты связывают снижение стоимости закупок с ежегодным недофинансированием предусмотренных работ. На юге города объем закупок сократился на 182 млн рублей, на северо-западе — на 183 млн рублей, в центральной части — на 228 млн рублей.

При этом условия контрактов предусматривают возможность увеличения их стоимости, но не более чем на 10 %.

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Фото: Piter.TV