Владельцы жилья в Петербурге теряют доходы из-за падения арендных ставок.

Сдача квартир в аренду в Петербурге стала приносить владельцам меньше дохода. По данным "Авито Недвижимости", за год арендные ставки в городе сократились на 5 %, а количество предложений увеличилось на 76 %. К сентябрю долгосрочная аренда подешевела в среднем на 10 % в годовом выражении. Сезонное повышение цен оказалось менее заметным, чем обычно, сообщают "Известия".

Потенциальная годовая выручка от сдачи квартиры снизилась с 402 тыс. до 369 тыс. рублей. В целом по России валовая доходность аренды за год уменьшилась с 6,3 % до 5,2 %. Средняя стоимость долгосрочной аренды в сентябре составила 34,5 тыс. рублей в месяц — на 5 % меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Одновременно увеличился срок поиска жильцов. Если раньше объявления об аренде размещались в среднем на 28 дней, то теперь этот показатель достиг 40 дней.

Среди причин снижения доходности называют уменьшение арендных ставок, увеличение времени поиска арендаторов и инфляцию. Конкуренция между собственниками жилья также усиливается. В октябре количество квартир, выставленных на Avito, выросло на 23 % за год, тогда как спрос сократился на 1 %.

Эксперты оценивают доходность вложений в арендное жилье в 3–4 %. На фоне инфляции и высоких ставок по кредитам такие инвестиции становятся менее привлекательными.

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Фото: Piter.TV