На дороге из-за густого пара не было видно машин.

Жители Петербурга наблюдали необычную картину возле входа на станцию метро "Юго‑Западная". Прямо на улице забил мощный водяной фонтан, сообщил ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб.

Инцидент произошел на перекрестке проспекта Маршала Жукова и улицы Маршала Казакова. Очевидцы сообщали, что причиной ЧП стал прорыв трубы. Люди, оказавшиеся рядом, в первые минуты даже проверяли поток руками, пытаясь понять, горячая ли вода. На дороге из-за густого пара не было видно встречных машин.

Сообщение о дефекте поступило в диспетчерскую службу АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" в 12:25. На место оперативно выехали аварийная бригада, спасатели МЧС и наряд полиции.

Специалисты компании устранили повреждение к 13:10. По данным оперативных служб, в результате аварии никто не пострадал.

Ранее мы сообщали, что на Костромском проспекте забил фонтан горячей воды.

Видео: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб