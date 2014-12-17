На станции метро "Юго-Западная" проходит завершающая стадия монтажа оборудования

В кассовых залах выполнена установка стеклянного декоративного панно, завершены отделочные работы, облицованы каменной плиткой полы и стены, смонтированы светильники.

Работы по установке оборудования в наземном вестибюле будущей станции метро "Юго-Западная" Красносельско-Калининской линии в Санкт-Петербурге практически завершены. Метростроителями установлены все 23 турникета и размещены навигационные элементы. Как информирует портал "Строительный Петербург", в кассовых залах выполнена установка стеклянного декоративного панно, завершены отделочные работы, облицованы каменной плиткой полы и стены, смонтированы светильники. На четырех эскалаторах ведутся испытания перед началом полноценной эксплуатации.

Сейчас активно ведется сооружение нового участка Невско-Василеостровской линии с двумя новыми станциями — "Богатырская" и "Каменка". Завершается строительство первой очереди Красносельско-Калининской ветки, включающей станции "Путиловская" и "Юго-Западная".

Кроме того, вокруг входа на станцию проводятся ландшафтные работы по благоустройству прилегающего пространства. Практически завершены фасадные работы вдоль периметра здания вестибюля. До конца текущего года намечено завершение всех строительных мероприятий на участке от станции "Юго-Западная" ("Казаковская") до "Путиловской", оборудованной пересадочной зоной на станцию "Кировский завод".

Фото: Правительство Петербурга