Капремонт путевых стен провели на станции метро "Проспект Ветеранов"

Завершены масштабные работы по капитальному ремонту путевых стен на петербургской станции метро "Проспект Ветеранов", информирует Telegram-канал "Подземник".

Рабочими были обновлены поверхности стен путем облицовки плитами из саянского мрамора, отреставрировано оригинальное название станции, выполнена разметка навигационной ленты вдоль стен.

Дополнительно установлено современное покрытие из алюминия в зоне между путевыми стенами и ребрами жесткости перекрытия. Им заменили устаревшие гипсолитовые элементы.

Ранее мы сообщили о том, что етро в Петербурге готовят к запуску биометрической оплаты до конца года. Тестирование системы проходит в рамках подготовки к международному форуму цифровых технологий в транспорте и логистике "Цифровая транспортация 2025". Биометрические терминалы позволяют ускорить процесс оплаты и сократить очереди на станциях.

Фото и видео: Telegram / Подземник