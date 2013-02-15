Метро в Петербурге готовят к запуску биометрической оплаты до конца года

Оплата поездки в метро будет происходить по лицу и пальцу.

Почти все метрополитены России оснащены системами оплаты с использованием биометрических данных. В настоящее время технология полностью запущена в столичном метро, а также проходит тестирование в Санкт-Петербурге.

В Минтрансе отметили, что биометрическая идентификация доказала свою работоспособность. По информации ведомства, запуск оплаты по лицу и отпечатку пальца в Петербурге планируется до конца 2025 года.

Тестирование системы проходит в рамках подготовки к международному форуму цифровых технологий в транспорте и логистике "Цифровая транспортация 2025". Биометрические терминалы позволяют ускорить процесс оплаты и сократить очереди на станциях.

Ранее сообщалось, что на станции метро "Петроградская" проходит ремонт автоматических дверей.

Фото: Piter.TV