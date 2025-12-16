  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Петербургская прокуратура защищает права участника СВО
Сегодня, 10:52
290
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Петербургская прокуратура защищает права участника СВО

0 0

Между банком и мужчиной был заключен кредитный договор.

Прокуратура Центрального района Петербурга провела проверку по обращению участника СВО. Между банком и мужчиной был заключен кредитный договор. В ноябре прошлого года ему предоставили льготный период по обязательствам, однако в марте 2026-го с карты заявителя списали 88 тыс. рублей, рассказали 10 июня в надзорном ведомстве. 

Местный житель несколько раз обращался в банк, но вопрос так и не решили. Прокурор внес представление в адрес организации об устранении нарушений закона. В настоящее время документ рассматривают. 

Ранее на Piter.TV: оскорбивший женщину в Шушарах заплатит штраф в 4 тыс. рублей. Мужчина унизил ее честь и достоинство во время телефонного разговора.

Фото: Piter.TV 

Теги: банк, прокуратура
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии