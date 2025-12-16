Петербургская прокуратура защищает права участника СВО

Между банком и мужчиной был заключен кредитный договор.

Прокуратура Центрального района Петербурга провела проверку по обращению участника СВО. Между банком и мужчиной был заключен кредитный договор. В ноябре прошлого года ему предоставили льготный период по обязательствам, однако в марте 2026-го с карты заявителя списали 88 тыс. рублей, рассказали 10 июня в надзорном ведомстве.

Местный житель несколько раз обращался в банк, но вопрос так и не решили. Прокурор внес представление в адрес организации об устранении нарушений закона. В настоящее время документ рассматривают.

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Фото: Piter.TV