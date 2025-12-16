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Зеленский заявил о получении ответа от Трампа на запрос по ПВО
Сегодня, 11:12
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ylia_schabaldina Добавить в Яндекс.Новости

Зеленский заявил о получении ответа от Трампа на запрос по ПВО

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Украинский лидер не раскрыл содержание ответа США на его просьбу поставить ракеты для ПВО.

Просьба к Соединенным Штатам передать Украине больше противоракетных средств не осталась безответной. С таким заявлением на брифинге выступил президент Владимир Зеленский.

По его словам, своей просьбой к американским властям он хотел сместить их внимание с Ближнего Востока на Украину.

Я не могу поделиться с вами всеми подробностями... <...> Я получил результат, но не могу поделиться сейчас тем, каким он был

Владимир Зеленский, президент Украины

Глава киевского режима заявил, что он использует все усилия, в том числе письмо к президенту России Владимиру Путину, чтобы показать готовность Украины к миру. В Белом доме заявление Зеленского пока не комментировали.

Украинский лидер написал письмо президенту США Дональду Трампу в конце мая с просьбой как можно скорее усилить поставки комплексов ПВО и ракет для них.

Параллельно с этим Зеленский предложил Латвии, Литве и Эстонии заключить соглашение против залетов украинских дронов в воздушное пространство прибалтийских государств.

Теги: зеленский и трамп, поставки оружия, поставки оружия на украину, сша и украина
Категории: Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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