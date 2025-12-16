Зеленский заявил о получении ответа от Трампа на запрос по ПВО

Просьба к Соединенным Штатам передать Украине больше противоракетных средств не осталась безответной. С таким заявлением на брифинге выступил президент Владимир Зеленский.
По его словам, своей просьбой к американским властям он хотел сместить их внимание с Ближнего Востока на Украину.
Я не могу поделиться с вами всеми подробностями... <...> Я получил результат, но не могу поделиться сейчас тем, каким он был
Владимир Зеленский, президент Украины
Глава киевского режима заявил, что он использует все усилия, в том числе письмо к президенту России Владимиру Путину, чтобы показать готовность Украины к миру. В Белом доме заявление Зеленского пока не комментировали.
Украинский лидер написал письмо президенту США Дональду Трампу в конце мая с просьбой как можно скорее усилить поставки комплексов ПВО и ракет для них.
Параллельно с этим Зеленский предложил Латвии, Литве и Эстонии заключить соглашение против залетов украинских дронов в воздушное пространство прибалтийских государств.
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