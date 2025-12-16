Урсула фон дер Ляйен назвала ряд нововведений по 21-му пакету санкций.

В рамках нового антироссийского западного санкционного пакета руководство Европейской комиссии предлагает ввести полный запрет на импорт ряда рыбной продукции, включая треску. Соответствующее заявление местным журналистам сделала председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен, выступая на брифинге. В рамках мероприятия она объявила ряд положений по 21-му пакету запретов и ограничений в отношении Москвы от регионального сообщества. иностранная чиновница отметила, что также , торговые ограничения с Белоруссией в Евросоюзе будут приведены в соответствии с новыми ограничениями.

Мы предлагаем ввести существенные ограничения на импорт некоторых видов рыбной продукции и полный запрет на импорт других, в том числе трески. Урсула фондер Ляйен, глава Еврокомиссии

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