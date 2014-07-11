  1. Главная
На станции метро "Петроградская" проходит ремонт автоматических дверей
Сегодня, 9:05
114
lizapoluda

Для обеспечения порядка на платформе организованы специальные посты наблюдения за движением пассажиров при входе и выходе из вагона.

На станции метро "Петроградская" ведутся ремонтные работы по восстановлению автоматических станционных дверей на первом пути. Об этом сообщила пресс-служба ГУП "Петербургский метрополитен". 

Для обеспечения порядка на платформе организованы специальные посты наблюдения за движением пассажиров при входе и выходе из вагона. В ходе ремонтных мероприятий возможны небольшие изменения в расписании прибытия и отправления поездов.

Руководство метрополитена приносит извинения за возможные временные неудобства и просит пассажиров проявить терпение и понимание.

Ранее мы сообщили о том, что "Балтиец" для коричневой ветки метро прошел обкатку на красной линии.

Фото: Piter.TV

Теги: метро петроградская, санкт-петербург
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб,

