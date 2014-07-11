На станции метро "Петроградская" проходит ремонт автоматических дверей

Для обеспечения порядка на платформе организованы специальные посты наблюдения за движением пассажиров при входе и выходе из вагона.

На станции метро "Петроградская" ведутся ремонтные работы по восстановлению автоматических станционных дверей на первом пути. Об этом сообщила пресс-служба ГУП "Петербургский метрополитен".

Для обеспечения порядка на платформе организованы специальные посты наблюдения за движением пассажиров при входе и выходе из вагона. В ходе ремонтных мероприятий возможны небольшие изменения в расписании прибытия и отправления поездов.

Руководство метрополитена приносит извинения за возможные временные неудобства и просит пассажиров проявить терпение и понимание.

Фото: Piter.TV