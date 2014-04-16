"Балтиец" для коричневой ветки метро прошел обкатку на красной линии

Жители Петербурга заметили новый коричневый Балтиец на красной ветке метро во время тестов.

В Петербурге первый электропоезд "Балтиец", предназначенный для Красносельско-Калининской линии (коричневая ветка), отправился на тестовую обкатку. Об этом сообщил телеграм-канал "Подземник". Жители города могли наблюдать поезд на путях Кировско-Выборгской линии с коричневыми вставками и надписью на табло "Обкатка".

По информации канала, состав изготовлен на заводе "Метровагонмаш" и доработан на АО "Октябрьский электровагоноремонтный завод" в Санкт-Петербурге. В ближайшее время поезд начнет тестовые поездки на строящемся участке коричневой ветки. Планируется, что с декабря 2025 года состав начнет перевозить пассажиров.

Фото: Telegram / "Подземник"